Ο Τζέιμς Κόρντεν απάντησε στους ισχυρισμούς ότι το carpool karaoke, η δημοφιλής ενότητα του τηλεοπτικού του βραδινού σόου «The Late Late Show with James Corden» είναι ψεύτικη.

Ο Βρετανός, ηθοποιός, κωμικός, τραγουδιστής και παρουσιαστής του σόου αντέδρασε με αφορμή τα viral video που δημοσίευσε χρήστης στο Twitter, ο οποίος βρέθηκε στα γυρίσματα και υποστήριξε ότι ο Τζέιμς Κόρντεν δεν οδηγεί το αυτοκίνητο στο carpool karaoke.

Ο παρουσιαστής του σόου τόνισε ότι οδηγεί το αυτοκίνητο στο 95% της διάρκειας του carpool karaoke.

Στην ενότητα ο Τζέιμς Κόρντεν οδηγεί ένα αυτοκίνητο και παίρνει από τον δρόμο έναν διάσημο, με τον οποίο συζητά και τραγουδά acapella επιτυχημένα τραγούδια.

Τα βίντεο από τα καραόκε γίνονται viral, καθώς είναι αρκετά διασκεδαστικά.

