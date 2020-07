Ο Τραμπ κρατούσε λίστα με τις γυναίκες που τον απέρριψαν

Νέες αποκαλύψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ έρχονται στο φως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” της ανιψιάς του.