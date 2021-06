Βρισκόμενοι κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα αντίο στην ιστορία της ποπ μουσικής, ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε την επέκταση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του "Yellow Brick Road" με μια σειρά από live εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Τον Ιούνιο του 2022, θα παίξει σε γήπεδα ποδοσφαίρου στο Νόριτς, το Λίβερπουλ, το Σάντερλαντ, το Μπρίστολ και το Σουάνσι, προσθέτοντας στις 25 ημερομηνίες περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2021. Οι παραστάσεις αυτές πρόκειται να είναι η τελευταία του περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν επίσης έξι πρόσφατα ανακοινωμένες συναυλίες σε στάδια σε όλη την Ευρώπη και σε 20 προγραμματισμένες συναυλίες στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεί θα ολοκληρωθελι το τελευταίο τρέξιμο με δύο ζωντανές εμφανίσεις το Dodger Stadium του Λος Άντζελες, στο μέρος όπου τραγούδησε μπροστά σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 1975 σε δυο σπουδαίες βραδιές.

Ο 74χρονος Έλτον δήλωσε «Αποχωρώ με τον καλύτερα δυνατό τρόπο, όντας σε εξαιρετική κατάσταση, με την πιο εντυπωσιακή παραγωγή που είχα ποτέ, παίζοντας σε μέρη που σήμαιναν τόσα για μένα καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας μου … Αυτή ήταν μια απίστευτη περιοδεία μέχρι στιγμής και ανυπομονώ να δημιουργήσω ακόμα πιο υπέροχες αναμνήσεις μαζί σας σε αυτές τις τελικές εκπομπές. "

Η περιοδεία του Farewell Yellow Brick Road ανακοινώθηκε το 2018, με τον Elton να λέει: «Ήρθε η ώρα να αποσυρθώ , ώστε να μπορέσω να αφοσιωθώ πλήρως το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών μου. »

Αρχικα είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 300 παραστάσεις με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στο O2 Arena του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2020. Πολλές από αυτές αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και επίσης προστέθηκαν κι άλλες. Ηπεριοδεία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο Ώκλαντ τον Ιανουάριο του 2023.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εμφανίσεων για το 2022

Ευρώπη

27 Μαΐου - Φρανκφούρτη, Deutsche Bank Park

29 Μαΐου - Λειψία, Red Bull Arena

4 Ιουνίου - Μιλάνο, Στάδιο Σαν Σίρο

7 Ιουνίου - Horsens, CASA Arena

9 Ιουνίου - Arnhem, GelreDome

11 Ιουνίου - Παρίσι, La Defense Arena

Ηνωμένο Βασίλειο

15 Ιουνίου - Norwich, Carrow Road

17 Ιουνίου - Λίβερπουλ, Στάδιο Anfield

19 Ιουνίου - Σάντερλαντ, Στάδιο του Φωτός

22 Ιουνίου - Μπρίστολ, Ashton Gate Stadium

29 Ιουνίου - Swansea, Liberty Stadium

Βόρεια Αμερική

15 Ιουλίου - Philadelphia, PA, Citizens Bank Park

18 Ιουλίου - Ντιτρόιτ, MI, Comerica Park

23 Ιουλίου - East Rutherford, NJ, MetLife Stadium

28 Ιουλίου - Foxboro MA, Gillette Stadium

30 Ιουλίου - Cleveland, OH, Progressive Field

5 Αυγούστου - Chicago, IL, Soldier Field

7 Σεπτεμβρίου - Τορόντο, ΟΝ, Rogers Center

10 Σεπτεμβρίου - Συρακούσες, Νέα Υόρκη, Carrier Dome

16 Σεπτεμβρίου - Πίτσμπουργκ, OH, PNC Park

18 Σεπτεμβρίου - Charlotte, NC, Bank of America Stadium

22 Σεπτεμβρίου - Atlanta, GA, Mercedes-Benz Stadium

24 Σεπτεμβρίου - Washington DC, Nationals Park

30 Σεπτεμβρίου - Arlington, TX, Globe Life Field

2 Οκτωβρίου - Nashville, TN, Nissan Stadium

21 Οκτωβρίου - Βανκούβερ, BC, BC Place

29 Οκτωβρίου - San Antonio, TX, Alamodome

4 Νοεμβρίου - Χιούστον, TX, Minute Maid Park

12 Νοεμβρίου - Phoenix, AZ, Chase Field

19 Νοεμβρίου - Los Angeles, CA, Dodger Stadium

20 Νοεμβρίου - Los Angeles, CA, Dodger Stadium

Πηγή: Guardian