Ο Μπρους Σπρίνγκστιν πούλησε τις περισσότερες ηχογραφήσεις του και τα δικαιώματα δημοσίευσης του καλλιτεχνικού του έργου στη Sony με αντίτιμο, που φέρεται να ανέρχεται σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Την Πέμπτη, η Sony Music επιβεβαίωσε την εξαγορά - σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες για την ηχογραφημένη μουσική και τα δικαιώματα δημοσίευσης είναι ξεχωριστές - αν και ούτε η Sony ούτε οι εκπρόσωποι του Σπρίνγκιστιν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.

«Είμαι ένας καλλιτέχνης που μπορώ πραγματικά να πω ότι όταν υπέγραψα με την Columbia Records το 1972, ήρθα στο σωστό μέρος. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι άνδρες και οι γυναίκες της Sony Music με αντιμετώπισαν με τον μεγαλύτερο σεβασμό ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο. Είμαι ενθουσιασμένος που η κληρονομιά μου θα συνεχίσει να φροντίζεται από την εταιρεία και τους ανθρώπους που γνωρίζω και εμπιστεύομαι» αναφέρει σε δήλωσή του ο θρυλικός καλλιτέχνης της ροκ.

Καλά πληροφορημένη πηγή ανέφερε στο Variety ότι η συμφωνία ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η είδηση για τις διαπραγματεύσεις, στις αρχές του περασμένου μήνα, πηγές είπαν ότι το αρχικό ποσό που ζήτησε η πλευρά του Σπρίνγκστιν ήταν περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια τόσο για τα δικαιώματα δημοσίευσης όσο και για τους καταλόγους ηχογραφημένων masters. Ωστόσο, αρκετοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι ξέσπασε ένας έντονος πόλεμος προσφορών για τα δικαιώματα δημοσίευσης μεταξύ της Universal και της Sony - η τελευταία ήταν αποφασισμένη να μην χάσει τον κατάλογο του Σπρίνγκστιν, καθώς ήδη είχε χάσει τον Ντίλαν από την UMPG.

Η συμφωνία δίνει στη Sony την ιδιοκτησία των 20 άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν, συμπεριλαμβανομένων κλασικών επιτυχιών όπως τα «Born To Run», «The River» και «Born In The USA».

Η μουσική του Σπρίνγκστιν απέφερε πέρσι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

