Μπορεί πλέον να βλέπουμε συμπολίτες μας και τουρίστες να τριγυρνάνε στην χώρα φορώντας προστατευτικές μάσκες και να μας φαίνεται φυσιολογικό όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Βλέπαμε πολλές φορές άτομα κυρίως από τις ασιατικές χώρες να κυκλοφορούν δημόσια με μάσκα και αναρωτιόμασταν τι ακριβώς σκέφτονται.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Brad Pitt βρέθηκε στην Ιαπωνία για την προώθηση της ταινίας «Ad Astra» και σε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στην χρήση μάσκας. Το βίντεο τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

“And I don’t know why the rest of the world… I don’t know why we don’t do that.”

