Ναι, σωστά διαβάσατε στον τίτλο. Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε πρόσφατα σε reality show και όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral! Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι, ας διευκρινίσουμε πως η εμφάνιση-έκπληξη έγινε για καλό σκοπό.

Θέλοντας να κάνει έκπληξη σε ένα ζευγάρι συμμετεχόντων στο reality show χορού του BBC, "Strictly Come Dancing"- πρόκειται για την βρετανική έκδοση του "Dancing With The Stars"-ο πρίγκιπας εμφανίστηκε μέσω βιντεόκλησης και έκανε μερικές δηλώσεις για τον πολύ καλό του φίλο JJ Chalmers που υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και υπέφερε από πολλαπλούς τραυματισμούς στο Αφγανιστάν και με τον οποίο ο ίδιος γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Invictus το 2014 και από τότε οι δύο τους έγιναν πολύ καλοί φίλοι.

"Είμαι τόσο περήφανος για σένα! Δεν είσαι χορευτής όμως αυτό αποδεικνύει πως ότι βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να το καταφέρεις." είπε ο πρίγκιπας Harry αναφερόμενος στην προσπάθεια του φίλου του.

Prince Harry made a surprise appearance on @bbcstrictly tonight to (virtually) cheer on pal, former @RoyalMarines and @WeAreInvictus medalist @JJChalmersRM, who is competing on the show. “I’m so proud, genuinely proud that here you are in this position now,” the duke told him. pic.twitter.com/p3vOlIbGm6