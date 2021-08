Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θα συμπεριλάβει τους μέχρι τώρα αθέατους στίχους σε ένα τραγούδι των Beatles που δεν έχει ηχογραφηθεί στο επερχόμενο βιβλίο του The Lyrics.

Τη Δευτέρα, το πρώην σκαθάρι αποκάλυψε τα 154 τραγούδια που θα περιληφθούν στο βιβλίο βασίζονται σε συνομιλίες που είχε με τον ποιητή Πολ Μάλντον.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια «αυτοβιογραφία σε 154 τραγούδια».

Οι Στίχοι θα περιλαμβάνουν τραγούδια από όλη την καριέρα του ΜακΚάρτνεϊ, συμπεριλαμβανομένων των Blackbird, Live and Let Die, Hey Jude, Band on the Run και Yesterday.

Ο εκδότης Άλεν Λέιν είπε ότι το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης τους στίχους του τραγουδιού που δεν έχει ηχογραφηθεί «Πες μου Ποιος Είναι» («Tell Me Who He Is»).

Οι χειρόγραφοι και σπάνιοι στίχοι βρέθηκαν σε ένα από τα σημειωματάρια του ΜακΚάρτνεϊ που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει επίσης «πολλούς ακόμη θησαυρούς» από τα αρχεία του ΜακΚάρτνεϊ, είπε ο Άλεν Λέιν, από χειρόγραφα φύλλα, μέχρι προσωπικές φωτογραφίες και προσχέδια που δεν είχαμε δει στο παρελθόν.

Κάθε τραγούδι - από το All My Loving έως το Yellow Submarine - θα συνοδεύεται από σχόλια από τον McCartney για τη δημιουργία του.

"Πιο συχνά απ 'ό, τι μπορώ να μετρήσω, με ρώτησαν αν θα έγραφα μια αυτοβιογραφία, αλλά η ώρα δεν ήταν ποτέ κατάλληλη", γράφει ο ΜακΚάρτνεϊ σε έναν πρόλογο του βιβλίου.

«Το μόνο πράγμα που πάντα κατάφερνα να κάνω, είτε στο σπίτι είτε στο δρόμο, είναι να γράφω νέα τραγούδια. Ξέρω ότι ορισμένοι άνθρωποι, όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, τους αρέσει να πηγαίνουν σε ένα ημερολόγιο για να θυμούνται καθημερινά γεγονότα από το παρελθόν, αλλά δεν έχω τέτοια τετράδια. Αυτό που έχω είναι τα τραγούδια μου, εκατοντάδες από αυτά, τα οποία έμαθα ότι εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Και αυτά τα τραγούδια εκτείνονται σε όλη μου τη ζωή ».

Ο Μάλντον, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Βορειοϊρλανδός ποιητής, είπε προηγουμένως στον Guardian ότι το βιβλίο βασίστηκε σε μια σειρά συναντήσεων που είχε με τον ΜακΚάρτνεϊ για πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν το υπόβαθρο των τραγουδιών του «με πολύ εντατικό τρόπο».

«Κατά έναν περίεργο τρόπο, η διαδικασία μας μιμήθηκε τις απογευματινές συνεδρίες που είχε με τον Τζον Λένον όταν έγραφαν για τους Beatles. Ήμασταν αποφασισμένοι να μην φύγουμε ποτέ από το δωμάτιο χωρίς κάτι ενδιαφέρον», είπε ο Muldoon.

«Κοιτάζει από απόσταση και με σκληρό τρόπο κάθε πτυχή της ζωής και πιστεύω ότι οι αναγνώστες, παλιοί και νέοι, θα εντυπωσιαστούν από ένα βιβλίο που θα δείξει αυτήν την πλευρά του».



Ο βιογράφος των Beatles, Μπομπ Σπιτς, είπε ότι «ήθελε πολύ να δει» τους στίχους του «Πες μου Ποιος Είναι».

«Η ανακάλυψη ενός νέου τραγουδιού των Beatles θα ήταν σαν να βρήκα τη σαρκοφάγο της Κλεοπάτρας σε αρχαιολογική ανασκαφή», είπε ο Σπιτς.

«Τα σημειωματάρια του Τζονς και του Πολ ήταν γεμάτα από στίχους που είτε δεν είχαν ολοκληρωθεί ή ακόμη και τελειωμένα τραγούδια που είχαν απορρίψει. Κατά τα πρώτα χρόνια, τα τραγούδια έρχονταν όσο γρήγορα ώστε αρκετά από αυτά είτε αγνοήθηκαν, είτε φυλάχτηκαν στο πίσω μέρος ενός συρταριού. Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσοι στίχοι άξιοι των Beatles έπεσαν στον κάδο.

«Κανένας από τους στίχους που έχει απορριφθεί δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν».

Η κυκλοφορία του βιβλίου θα συνοδεύεται επίσης από μια νέα έκθεση από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, που περιλαμβάνει μια σειρά από υλικό από το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένων των αθέατων στίχων του Tell Me Who He Is.

Η έκθεση, στην είσοδο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, θα διαρκέσει από τις 5 Νοεμβρίου έως 13 Μαρτίου 2022.

