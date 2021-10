Ο Τζον Κεντ είναι ο καινούργιος Σούπερμαν. Είναι ο γιος του Κλαρκ Κεντ και της Λόις Λέιν, και έχει έναν φίλο που είναι… ιδιαιτέρως στενός, όπως αποκάλυψε η δημιουργός εταιρία DC Comics τη Δευτέρα.

Η προτίμηση αυτή του νέου Σούπερμαν δεν είναι παρά μόνο μία από τις καινοτομίες που εισάγονται στον υπερήρωα, σε σχέση με τον αγαπημένο κατά τον 20ό αιώνα πατέρα του.

Η νέα σειρά με τον Τζον Κεντ, γιο του Κλαρκ, άρχισε να κυκλοφορεί τον Ιούλιο. Ο Τζον, πρώην Σούπερμποϊ, τα βάζει με πυρκαγιές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, αποτρέπει επίθεση με πολυβόλο σε γυμνάσιο και διαμαρτύρεται για την απέλαση προσφύγων από την πόλη του, τη Μετρόπολις.

«Η ιδέα της διαδοχής του Κλαρκ Κεντ από άλλον έναν λευκό στρέιτ σωτήρα έμοιαζε με χαμένη ευκαιρία», δηλώνει ο Τομ Τέιλορ, που συγγράφει τη σειρά.

"Superman's symbol has always stood for hope, for truth and for justice. Today, that symbol represents something more."—@TomTaylorMade



Earth’s new Superman comes out as bisexual in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5, on sale November 9. Details: https://t.co/tbDIwetW6G pic.twitter.com/kdL05HhzlO