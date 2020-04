Το «Saturday Night Live» επανέφερε τα περίφημα πολιτικού περιεχομένου σκετς στη δεύτερη έκδοσή του «At Home» με τον Μπραντ Πιτ σε έναν διαφορετικό ρόλο.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε ως δρ. Άντονι Φαούτσι, επικεφαλής λοιμωξιολόγος της ομάδας δράσης του Λευκού Οίκου και μίλησε για τον κορωνοϊό, αναγνωρίζοντας ότι «υπήρξε μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τον ιό» και αποφασίζοντας να διευκρινίσει «τι προσπαθούσε να πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ». Αντί να προβάλει την αστεία πλευρά, η εκπομπή χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να προσφέρει πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πανδημίας.

Last week Dr. Anthony Fauci jokingly said he would want Brad Pitt to play him on SNL.



Tonight Brad Pitt did.#SNLAtHome

