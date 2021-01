Ο αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα διατεθεί σε οργάνωση αρωγής το ποσό των 1,8 εκατ. δολαρίων που συγκεντρώθηκε χάρη στην πώληση προϊόντων με το διάσημο πλέον φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται μόνος, καθισμένος σε καρέκλα, φορώντας χειρουργική μάσκα, χακί μπουφάν και χοντρά πλεκτά μάλλινα γάντια, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το στιγμιότυπο, που απαθανάτισε ο φωτοειδησεογράφος Μπρένταν Σμιαλόουσκι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενέπνευσε χιλιάδες χιουμοριστικά φωτομοντάζ σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τον προοδευτικό πολιτικό — πρώην διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι ο υποψήφιός τους για την προεδρία —, που εκφράζεται συχνά με τόνο παθιασμένο και έχει συχνά ύφος βλοσυρό, σε κάτι σαν σταρ του Twitter.

Nobody puts Bernie in the corner. #BernieSanders #BernieMeme pic.twitter.com/ZsejdXu7yp