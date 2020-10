Γνωρίζαμε ότι η Adele έχει χιούμορ όμως αυτό που παρακολουθήσαμε μέσα από το Saturday Night Live δεν έχει προηγούμενο.

Η τραγουδίστρια έκανε ένα υπέροχο come back όχι ως μουσική καλεσμένη στο show αλλά ως παρουσιάστρια και εμείς ανυπομονούσαμε να την δούμε από τότε που το ανακοίνωσε αφού μας είχε λείψει τόσο από την μουσική όσο και από την τηλεόραση.

I didn’t think it was possibly to love @Adele more but here we are pic.twitter.com/V5FjxuQqG5