Ανάμεσα στους συνυποψήφιους της Μισέλ Ομπάμα για βραβείο Grammy είναι και ο Κρητικός, Έρικ Αλεξανδράκης.

Το άλμπουμ του με τίτλο «Κατατονία: 20 χρόνια επιζών δύο φορές από καρκίνο» αφορά την μάχη του Αλεξανδράκη με την ασθένεια, η οποία ήταν αφορμή για να ξεκινήσει την μουσική καριέρα του.

Μάλιστα η χαρά του Αλεξανδράκη ήταν τόσο μεγάλη που έγραψε στο twitter στην σύζυγο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ τα συγχαρητήρια του και της υποσχέθηκε ότι θα της φέρει λάδι από την Κρήτη.

Looking forward to meeting you @MichelleObama ! I'll bring you and @BarackObama some of my family's olive oil from Crete. I eat it every day, and basically stick to the Mediterranean Diet. Congrats to you! @RecordingAcad

#GRAMMYs #GRAMMYNoms #GrammyNominations #spokenword