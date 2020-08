Ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth) καταδύεται στο Sharkfest του National Geographic.

Ο Αυστραλός ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε μια ειδική καλοκαιρινή εκπομπή που θα προβληθεί από το Nat Geo το 2021. Η παραγωγή γίνεται σε συνέργεια με την Disney (τόσο η Marvel όσο και το Nat Geo αποτελούν μέρος του ομίλου). Ο Χέμσγουορθ θα συζητήσει με βιολόγους, σέρφερ, οικολόγους και υποστηρικτές των καρχαριών στην πατρίδα του την Αυστραλία, για να αποκαλύψει τους λόγους που βρίσκονται πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων καρχαριών στην πατρίδα του τα τελευταία χρόνια και να βρει τρόπους συνύπαρξης ανθρώπων και καρχαριών.

“Today @NatGeoChannel announces one of our marque specials planned for NEXT YEAR’s #Sharkfest- ‘Shark Beach,’ featuring @chrishemsworth. #CTAM2020 #TCA20” - @NatGeoChannel pic.twitter.com/Nq5TMR7AdN