Ξεκαρδιστικό βίντεο με σκίουρο που προσπαθεί να κλέψει φαγητό από φωλιά πουλιών αλλά γλιστράει στον στύλο, που στηρίζεται η φωλιά, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες.

Ο πεινασμένος σκιουράκος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στην φωλιά, αλλά όπως φαίνεται κάποιος το είχε προβλέψει και είχε «λαδώσει» την κολώνα, στην οποία στηρίζεται η φωλιά.

Το βίντεο προκαλεί άφθονο γέλιο, καθώς ο σκιουράκος στο τέλος εγκαταλείπει την προσπάθεια και απλά γλιστράει προς τα κάτω.

She was fed up of the squirrels stealing the bird food so she greased the pole 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0Sl2cw0pKV