Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για τον ιστορικό αγώνα The Authentic Marathon Swim που αναβιώνει 2.500 χρόνια μετά, στο Αρτεμίσιο. Ακολουθώντας το παράδειγμα των πρώτων καταγεγραμμένων, κατά τον Ηρόδοτο, κολυμβητών υπεραποστάσεων, του Σκυλλία και της Ύδνας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική μαραθώνια κολυμβητική διαδρομή, στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2020.

Το σπουδαίο αθλητικό γεγονός θα τιμήσει με την παρουσία του ο αργυρός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Σπύρος Γιαννιώτης. Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης αναμένεται να λάβουν μέρος μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο της κολύμβησης. Ανάμεσά τους, ο Ούγγρος κολυμβητής υπεραποστάσεων, κάτοχος του Oceans Seven και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Attila Manyoki, ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Αρνιακός, οι πρωταθλητές Ελλάδας Δημήτρης Νέγρης, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Στελλίνα Απλαντή, Ηλέκτρα Λεμπλ, ο πρωταθλητής Γιώργος Σκοτάδης που αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής Ολλανδίας, ο μαραθώνιος κολυμβητής της Μάγχης Γιάννης Κωτσιόπουλος και ο πρωταθλητής κολύμβησης Νικόλαος Σημαντήρας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη διοργάνωση ο αργυρός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, Σπύρος Γιαννιώτης, δήλωσε σχετικά: «Η μαραθώνια κολύμβηση βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο με έναν ιστορικό αγώνα. Με την παρουσία μας τιμούμε την ιστορία, αναβιώνοντας τα θρυλικά επιτεύγματα του Σκυλλία και της Ύδνας στα στενά του Αρτεμισίου. Καλώ όλους τους κολυμβητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο τους, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να ζήσουν το μύθο, απολαμβάνοντας με ασφάλεια τα γαλαζοπράσινα νερά της Βόρειας Εύβοιας».

Αντίστοιχα, ο Ούγγρος κολυμβητής υπεραποστάσεων, Attila Manyoki δήλωσε με αφορμή την συμμετοχή του στον αγώνα: «H κολύμβηση open water είναι για μένα πάθος. Πρέπει να παλέψω με τη φύση και τον φόβο μέσα μου, τα όρια μου. Η θάλασσα είναι ανοικτή για όλους και δεν την απασχολεί η θρησκεία σου ή αν είσαι πλούσιος ή όχι. Το μόνο που μετράει είναι πόσο πολύ το θέλεις. Πρόκειται για ένα αρχαίο άθλημα, με μακρά ιστορία και όταν βουτάς στη θάλασσα ακολουθείς αυτή την ιστορία και αυτή την παράδοση».

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δράση θα ξεκινήσει με τους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης των 3χλμ και 1.5χλμ. Αντίστοιχα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την αναβίωση της αυθεντικής μαραθώνιας κολυμβητικής διαδρομής των 10χλμ, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο παιδικός αγώνας 800μ. Όλες οι διαδρομές θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Ο The Authentic Marathon Swim θα γίνει με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA.

Εγγραφές

Οι εγγραφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: https://www.myrace.gr/event/2407/registrations.html

Η διοργάνωση, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ίδιους τους συμμετέχοντες, προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από ακύρωση εγγραφών, μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Πακέτα φιλοξενίας στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, συνεργάζεται με ξενοδοχεία της περιοχής, με στόχο την τόνωση του αθλητικού τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι χορηγοί φιλοξενίας, που με ειδικές προσφορές και τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ, προωθούν και υποστηρίζουν τη διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι οι: Maria Louiza Apartments, Hotel 40 Platania, Altamar Hotel, Ellaeon Throesma, Galini Hotel Edipsos, Ilios Studios, Villa Anastasia, Aenaon Studios, Aktaion Hotel, Alex Spa Hotel, Arethousa Hotel, Artemis Rooms Pefki, Evia Dream, Galini Hotel Pefki, Irene Studios, Island, Κochili Apartments, Lito Hotel, Papadioti Αpartments.

Μπείτε στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της διοργάνωσης και ανακαλύψτε τα πακέτα φιλοξενίας και τις ειδικές προσφορές που ισχύουν για τους συμμετέχοντες: https://www.authenticmarathonswim.com/accommodation/

Ο The Authentic Marathon Swim βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την ομαλή και ασφαλή τέλεση της, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο αγώνας The Authentic Marathon Swim θα πραγματοποιηθεί με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της Active Media Group.

Ο The Authentic Marathon Swim έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης έχει ενταχθεί στην παγκόσμια κολυμβητική κοινότητα αγώνων του Global Swim Series (GSS).

