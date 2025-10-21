Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο... γατοδιαρρήκτης του Λούβρου: Το «too cute» AI video που έγινε viral

Στον απόηχο της κινηματογραφικής διάρρηξης του Μουσείου ο συμπαθέστατος... γατοδιαρρήκτης, φορώντας άψογα τη μάσκα του και απομακρύνεται με τα κλοπιμαία

Ο γατοδιαρρήκτης του Λούβρου: Το «too cute» AI video που έγινε viral

Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνει το AI video με τη γάτα διαρρήκτη του Λούβρου. Στον απόηχο της κινηματογραφικής διάρρηξης του Μουσείου με λεία αυτοκρατορικά και βασιλικά κοσμήματα, ο συμπαθέστατος... γατοδιαρρήκτης, φορώντας άψογα τη μάσκα του, απομακρύνεται με τα κλοπιμαία, με την εμβληματική πυραμίδα να διακρίνεται πίσω του. "Too cute" σχολίασε δικαιωματικά κάποιος χρήστης...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λούβρο μουσείο τεχνητή νοημοσύνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark