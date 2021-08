Άλλοι τον γνωρίζουν για την εξαιρετική συμμετοχή του στο Pose. Άλλοι μπορεί να τον ξέρουν απλά για τα φανταστικά του outfits στα διάφορα events και τις απονομές βραβείων. Όλοι όμως έχουν πάντα να πουν τα καλύτερα για τον Billy Porter. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι μέχρι σήμερα οι επιλογές του δεν έχουν απογοητεύσει. Κάτι ανάλογο πρόκειται να συμβεί και με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο.

Η ταινία What If του Billy Porter είναι μια coming of age ιστορία

Λίγες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές σχετικά με την πλοκή μέχρι στιγμής. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Khal. Εκείνος είναι στην τελευταία τάξη του λυκείου και ποστάρει διαρκώς στο ίντερνετ για το crush που έχει με ένα trans κορίτσι από το σχολείο του, την Kelsa. Μετά από παρότρυνση όσων τον ακολουθούν, εκείνος μιλά στην Kelsa για όσα νιώθει και οι δύο τους βρίσκονται ξαφνικά σε μια σχέση που κάνεις δεν περίμενε να συμβεί.

Στόχος του Billy Porter είναι να λέει ιστορίες που μας αφορούν και μας συμπεριλαμβάνουν όλους

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε περισσότερη συμπεριληπτικότητα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ο Billy Porter έρχεται να βάλει τώρα κι εκείνος το δικό του λιθαράκι σε αυτήν την προσπάθεια. Μαζί του σε αυτό το εγχείρημα θα βρίσκονται η Eva Reign ως Kelsa και ο Abubakr Ali στο ρόλο του Khan. O ίδιος μάλιστα δήλωσε πρόσφατα ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που του δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Ηταν άλλωστε πάντοτε στόχος του να έχει τον χώρο να αφηγείται όλων των ειδών τις ιστορίες για όλων των ειδών τους ανθρώπους.

Μετά από ιστορίες όπως το Pose ή το Euphoria, τα καλά νέα είναι ότι θα βλέπουμε συχνότερα στις οθόνες μας trans ανθρώπους και όσα έχουν εκείνοι να αντιμετωπίσουν. Μέχρι όμως αυτό να μην θεωρείται κάτι “καινοτόμο”, τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή του What If θεωρούνται απαραίτητες.

