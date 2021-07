Ο Μεγάλος Αδελφός είναι έτοιμος να καλωσορίσει τους νέους παίκτες και το τηλεοπτικό κοινό στο σπίτι του «βασιλιά» των ριάλιτι.



Ο δεύτερος κύκλος του BIG BROTHER επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας, από Ελλάδα και εξωτερικό δήλωσαν πρόθυμοι να βρίσκονται 24/7, μπροστά από τις κάμερες, υπό το άγρυπνο μάτι του Big Brother και να συμμετάσχουν σε αυτό το τηλεοπτικό, κοινωνικό πείραμα!



Ο Μεγάλος Αδελφός… ανακαινίζει το σπίτι του και προσθέτει νέα στοιχεία προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιο απαιτητική και περιπετειώδη version του παιχνιδιού αφού οι αποστολές φέτος θα δυσκολέψουν τη ζωή των παικτών και θα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το Captain’s Room γίνεται ένα υπερπολυτελές δωμάτιο όπου ο εκάστοτε αρχηγός θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ακόμα περισσότερα προνόμια.

Με συνεχείς εκπλήξεις, ανατροπές και ευρηματικές δοκιμασίες το BIG BROTHER έχει σκοπό να προσφέρει περισσότερες από 100 ημέρες απολαυστικού τηλεοπτικού προγράμματος καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Κάθε Παρασκευή στο BIG BROTHER LIVE, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα θα υποδέχονται στο studio τον συγκάτοικο που θα οδηγείται στην αποχώρηση. Μαζί με το εύστοχο σχόλιο της Αφροδίτης Γραμμέλη, θα αναλύουν τις σχέσεις των πρωταγωνιστών αλλά και όλες τις ιστορίες που θα αναπτύσσονται στο Σπίτι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.



Η διαδικασία επιλογής του φετινού cast είναι στην τελική ευθεία! Οι 14 πιο ενδιαφέροντες, ιδιαίτεροι και διαφορετικοί συγκάτοικοι που θα μπουν στο σπίτι του BIG BROTHER θα πρέπει να μοιραστούν την αλήθεια τους με το τηλεοπτικό κοινό γιατί ένας και μόνο ένας θα φύγει με το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ… αυτός που θα κερδίσει την καρδιά των τηλεθεατών!



Ο Big Brother της νέας εποχής επιστρέφει και η φετινή σεζόν δεν θα σας αφήσει να κλείσετε… μάτι.

Στο παρακάτω trailer που βρίσκεται στον «αέρα», αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο η υπόσταση του BIG BROTHER. Χαρακτήρες διαφορετικοί, προσωπικότητες που διεκδικούν τον δικό τους χώρο, πρόσωπα ξεχωριστά. Με διαφορετικές αφετηρίες και κοινό προορισμό: το σπίτι του BIG BROTHER. Και στοίχημα; να είναι ο εαυτός τους. Η δυναμική των σχέσεων διαμορφώνει το πιο αληθινό story της ελληνικής τηλεόρασης.

Όλα αυτά, υπό τους γνώριμους σε όλους μας, ήχους της πρωτότυπης μουσικής σήματος του Big Brother που γράφτηκε από τον Φοίβο.

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Share your truth.

Big Brother is – always- watching you!

#BigBrotherGr

Πηγή: skai.gr