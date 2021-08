Ο «βασιλιάς» των ριάλιτι επέστρεψε και το τηλεοπτικό κοινό τον υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Με τηλεθέαση στο μέσο όρο για το δυναμικό κοινό 24,4% και 2.442.700 τηλεθεατές που παρακολούθησαν έστω και για 1΄το πρόγραμμα, ο BIG BROTHER έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μας σύστησαν τους 14 παίκτες που πλέον βρίσκονται μέσα στο σπίτι του Μεγάλου Αδερφού. Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε τα πρώτα σχόλιά της για τους διαγωνιζόμενους ενώ η περσινή νικήτρια, Άννα Μαρία Ψυχαράκη, βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό δίνοντας τις δικές της συμβουλές στους παίκτες.

Τα σχόλια στο twitter πήραν φωτιά με το κοινό να ξεχωρίζει ήδη ορισμένους από τους συμμετέχοντες. Πριν ακόμα από την έναρξη του προγράμματος το hashtag #BigBrotherGR βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα των trends ενώ λίγα λεπτά από την πρεμιέρα βρισκόταν ήδη στην πρώτη θέση όπου και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του σόου.



Ο BIG BROTHER έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του και ξάφνιασε τους νέους παίκτες όταν ανακοίνωσε την πρώτη δοκιμασία που θα υποδείξει ποια θα είναι η πρώτη αποχώρηση του παιχνιδιού! Η Ευδοκία και ο Ισίδωρος μπήκαν στην αρένα και μονομάχησαν με τον δεύτερο να χάνει και να βρίσκεται πλέον εκτός σπιτιού όχι όμως εκτός παιχνιδιού! Ο Ισίδωρος μένει στο μυστικό δωμάτιο, αθέατος από τους παίκτες όμως εκείνος θα έχει τη δυνατότητα να τους παρακολουθεί αλλά και τη δύναμη με μία του απόφαση να ανατρέψει τα δεδομένα στο τέλος της εβδομάδας!



Ο BIG BROTHER επιστρέφει απόψε στις 21.00 με νέο επεισόδιο όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00 ενώ την Παρασκευή στις 21.00 έρχεται το BIG BROTHER LIVE με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Μία άσκηση ισορροπίας. Ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Μία αληθινή πρόκληση να εκφραστείς.

Big Brother is – always- watching you!

Πηγή: skai.gr