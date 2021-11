Ένας Αυστραλός τηλεοπτικός παρουσιαστής είπε ότι είναι "θλιμμένος" για ένα λάθος που κόστισε στο δίκτυό του μια συνέντευξη με την τραγουδίστρια Adele.

Ο Matt Doran - από το Channel 7 - πέταξε από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου για να συναντήσει την Adele για τη μοναδική της συνέντευξη στην Αυστραλία για το νέο της άλμπουμ, 30.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Doran παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακούσει το νέο της άλμπουμ, με αποτέλεσμα η Sony να αποσύρει το βίντεο της συνέντευξης.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι είχε χάσει το email με ένα αντίγραφο προεπισκόπησης των τραγουδιών.

«Ήταν παράβλεψη, αλλά όχι εσκεμμένο σνομπάρισμα», είπε στην εφημερίδα The Australian. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό email που έχω χάσει ποτέ».

Διέψευσε παράλληλα τις πληροφορίες ότι είχε αποκλειστεί από το Channel 7, μετά την απουσία του από τον αέρα.

Τα αυστραλιανά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το ταξίδι του Doran με δύο συναδέλφους του στο Λονδίνο ήταν μέρος ενός πακέτου που είχε κοστίσει στο δίκτυο 1 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλία (500.000 £· 700.000 δολάρια).

