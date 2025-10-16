O Alex Callier, ιδρυτικό μέλος των Hooverphonic μιλά αποκλειστικά στο «Το ‘χουμε!»

Ο Pepper 96.6 γιόρτασε, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας των ατμοσφαιρικών συναυλιών Pepper Church Sessions, παρουσιάζοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα τους Hooverphonic.

Ο Alex Callier, ιδρυτικό μέλος της βελγικής μπάντας, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε!» και τη δημοσιογράφο Μαρία Παπαϊωάννου.

Ο Alex Callier μίλησε για τη συναυλία που έδωσαν, στο πλαίσιο των Pepper Church Sessions, αποκάλυψε την πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από το εμβληματικό τραγούδι «Mad About You», τη συμμετοχή του στην Eurovision και τη μάχη με την κατάθλιψη.

Δείτε το απόσπασμα:

