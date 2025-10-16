Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Alex Callier, ιδρυτικό μέλος των Hooverphonic μιλά αποκλειστικά στο «Το ‘χουμε!»

Mίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε!» για το Pepper Church Sessions, την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Mad About You», τη Eurovision και τη μάχη με την κατάθλιψη

Alex Callier

Ο Pepper 96.6 γιόρτασε, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας των ατμοσφαιρικών συναυλιών Pepper Church Sessions, παρουσιάζοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα τους Hooverphonic.

Ο Alex Callier, ιδρυτικό μέλος της βελγικής μπάντας, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε!» και τη δημοσιογράφο Μαρία Παπαϊωάννου.

Ο Alex Callier μίλησε για τη συναυλία που έδωσαν, στο πλαίσιο των Pepper Church Sessions, αποκάλυψε την πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από το εμβληματικό τραγούδι «Mad About You», τη συμμετοχή του στην Eurovision και τη μάχη με την κατάθλιψη.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ Το 'χουμε PEPPER 96.6
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark