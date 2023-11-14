O Aki Rei στα Church Sessions του Pepper 96,6

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions, τις ατμοσφαιρκές συναυλίες του στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, καλεσμένος θα είναι ο Aki Rei.

Η είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Συντονιστείτε στις εκπομπές του σταθμού και κερδίστε προσκλήσεις.

Ο Aki Rei, το παιδί- θαύμα της Bedroom pop, είναι ένας πολυ-οργανοπαίκτης (multi-instrumentalist) μουσικός /παραγωγός με βάση την Αθήνα.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων singles όπως το "Red Cadillac", "Blue Hawaii" και "Insanity" , κατάφερε να παγιωθεί στην νέα ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή.

Τον Απρίλιο του 2022, έκανε opening act στους Still Corners στην Αθήνα, ενώ έχει ανέβει στα πιο σημαντικά stages/ φεστιβαλ εντός και εκτός της πόλης - είτε ως Aki Rei, είτε με κάποιο από σχήματα που συμμετέχει.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

