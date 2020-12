Ο 10χρονος Όλιβερ Μπόιντελ κατάφερε κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο: Είπε «ματ» σε μια από τις αγαπημένες του αντιπάλους, τη Μπεθ Χάρμον του Queen’s Gambit.

Ο αγώνας διεξήχθη στο iPad του νεαρού μαθητή από το Μανχάταν, μέσω του ιστότοπου Chess.com. Ο πολύ δημοφιλής ιστότοπος για όσους αγαπούν το σκάκι, διοργάνωσε μια πρόκληση στην οποία έφερε αντιμέτωπους πραγματικούς παίκτες -όπως ο 'Ολιβερ- με προσομοιώσεις της Χάρμον σε διάφορες ηλικίες.

Ο Όλιβερ νίκησε τη Μπεθ σε όλους τους αγώνες και πρόσφατα έβγαλε και βιβλίο, το He’s Got Moves: 25 Legendary Chess Games as Analyzed by a Smart Kid. Σε αυτό αναλύει εμβληματικούς αγώνες της ιστορίας, ανάμεσα σε κορυφαίους παίκτες.

Φυσικά, τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν ήδη αγοραστεί τόσο για την τηλεόραση όσο και για τον κινηματογράφο... Και όχι άδικα, αφού οι αναλύσεις του μικρού είναι -εκτός από ιδιοφυείς- και απολαυστικές.

«Το άλογο παίρνει θέση. Επίθεση, επίθεση, επίθεση! Και οι δύο λευκοί Πύργοι απειλούνται», γράφει.

Κάθε κίνηση που αναλύεται στο βιβλίο του συνοδεύεται και από μικρά μαθήματα από τον ίδιον, για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Ο Όλιβερ ξεκίνησε να παίζει σκάκι στα 5 του χρόνια, με την ενθάρρυνση των γονιών του. Του αρέσει πολύ να μελετάει τους μεγάλους αγώνες και να κρατάει σημειώσεις. Από αυτές τις σημειώσεις γράφτηκε και το βιβλίο, το οποίο ο μικρός ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του lockdown.

Τον πρόλογο του βιβλίου έγραψε ένας σπουδαίος δάσκαλος και σύμβουλος στο The Queen’s Gambit, ο 73χρονος Μπρους Παντολφίνι, ο οποίος υπήρξε μέντορας του Μπόμπι Φίσερ.

Ο Όλιβερ θαυμάζει τον Φίσερ και θέλει να βαδίσει στα βήματά του. «Όταν κερδίζω μια παρτίδα, πάντα αισθάνομαι περήφανος και χαρούμενος», λέει. «Αλλά και όταν χάνω είμαι χαρούμενος, επειδή μαθαίνω από τα λάθη μου».

