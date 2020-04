Άλλη μία σειρά ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του BBC, έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση, τη Μ. Τετάρτη και την Μ. Πέμπτη στις 16.00.

Αινιγματικά αντικείμενα, θρησκευτικά κειμήλια, μνημεία και μύθοι της ανθρωπότητας. Ποιες δυνάμεις υποτίθεται ότι κρύβουν και πού βρίσκονται σήμερα; Επιστήμονες, ιστορικοί μελετητές και αρχαιολόγοι παρουσιάζουν νέα δεδομένα για την προέλευση και τη σημασία τους. Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες επιστημονικές τεχνικές και την πιο συναρπαστική δραματοποίηση, οι ειδικοί θα μας παρουσιάσουν την αλήθεια πίσω από τα πιο σαγηνευτικά μυστήρια της ιστορίας. Η αλήθεια περιμένει να την ανακαλύψουμε!

The Ark of the Covenant – Μ. Τετάρτη 15/4 στις 16.00

Σ’ αυτό το επεισόδιο, ακολουθούμε τα ίχνη ενός από τα πιο μυστηριώδη θρησκευτικά κειμήλια της ιστορίας, της Κιβωτού της Διαθήκης. Η Κιβωτός της Διαθήκης θρυλείται πως φύλασσε τις πέτρινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές του Μωυσή και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Υπήρξε όμως στην πραγματικότητα; Τι απέγινε και πού βρίσκεται τώρα;

The Spear of Destiny – Μ. Πέμπτη 16/4 στις 16.00

Μια αναζήτηση που καλύπτει 20 αιώνες ιστορίας με αντικείμενο την Ιερή Λόγχη ή αλλιώς Λόγχη του Πεπρωμένου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ήταν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε από τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Λογγίνο για να τρυπήσει τη δεξιά πλευρά του Χριστού στον σταυρό. Σύμφωνα με τον θρύλο, έχει μαγικές ιδιότητες και γι’ αυτό την έψαξαν βασιλείς και ηγέτες, από τον Καρλομάγνο ως τον Χίτλερ. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από την Λόγχη του Πεπρωμένου;

Πηγή: skai.gr