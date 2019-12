Ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΪ: 8 ημέρες-Από τη γη στη Σελήνη (Trailer-pics)

«8 Ημέρες: Από τη Γη στη Σελήνη», ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στις 23.45 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το “8 Days: To the Moon and Back”, παραγωγής BBC, γυρίστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την εκτόξευση του Apollo 11, της πρώτης αποστολής που μετέφερε αστροναύτες στην επιφάνεια της σελήνης.