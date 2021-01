Once Upon a Time in Iraq: η συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής BBC, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση στον ΣΚΑΪ, που αφηγείται το ολέθριο αντίκτυπο που άφησε πίσω του αυτός ο πόλεμος, μέσα από τις συγκινητικές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο. Μία ιστορία με πολλούς πρωταγωνιστές, που ο καθένας καταθέτει τη δική του αλήθεια.

Τι θα δούμε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 00.30

Όταν ο Αντισυνταγματάρχης Νέιτ Σάσαμαν έφτασε το 2003 στο Ιράκ, πίστευε ακράδαντα ότι έρχεται για να φέρει τη δημοκρατία και την ελευθερία στον ιρακινό λαό. Για τους στρατιώτες του ήταν μια φωτεινή πηγή έμπνευσης και θάρρους και όλοι ήταν σίγουροι πως πολύ γρήγορα θα προαχθεί σε στρατηγό. Όμως μετά από έξι μήνες στην πρώτη γραμμή μιας μάχης όχι μόνο όπλων αλλά και πολιτικής, όλες του οι ελπίδες και οι καλές προθέσεις είχαν γκρεμιστεί. Ελάχιστα προετοιμασμένος για τις αντίξοες συνθήκες που βρήκε μπροστά του, την ελλιπή υποστήριξη από την Ουάσινγκτον και τη σκληρή αντεπίθεση από τους ιρακινούς αντάρτες, ο Αντισυνταγματάρχης Σάσαμαν έφτασε κυριολεκτικά στα όριά του.

Δείτε το trailer:

Η 12χρονη Αλαά Αντέλ είδε κι αυτή τη ζωή της να ανατρέπεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν μέσα σε αντικρουόμενα πυρά στους δρόμους της Βαγδάτης το πρόσωπό της καταστράφηκε από μια βόμβα.

Το καλοκαίρι του 2003 άλλαξε τα πάντα και για τους δυο τους. Ο Νέιτ παλεύει ακόμα με τις ενοχές του για τις πράξεις του, και η Αλαά ζει ακόμα με τον βρόγχο της δίκαιης οργής για όσα υπέφερε.

Ιράκ: Πόλεμος Χωρίς Τέλος: Μία συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ, πέντε επεισοδίων σε παραγωγή του BBC. Το 2ο Μέρος, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 00.30, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr