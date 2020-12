Ακόμη και αν δεν παρακολουθείς την γνωστή σειρά του Netflix «The Crown» γνωρίζεις όλες τις λεπτομέρειες για αυτήν, αφού οι ιστορίες που αναφέρονται στην πλοκή γίνονται καθημερινά viral. Μεταξύ των πιο πολυσυζητημένων γεγονότων που παρακολουθήσαμε, ήταν, φυσικά, το love story της πριγκίπισσας Nταιάνα με τον Τζέιμς Χιούιτ.

Σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου «Princess in Love» Άννα Πάστερνακ και βάση των δηλώσεων του Χιούιτ, η σχέση του με την Νταιάνα διήρκεσε από το 1986 μέχρι το 1991.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Town & Country το παράνομο ζευγάρι συναντήθηκε σε ένα πάρτι της Χέιλελ Γουέστ, ενώ ο Χιούιτ υπηρετούσε στον Βρετανικό στρατό.

Λίγο μετά την γνωριμία τους, όπως γράφει το OprahMag.com, η Lady D ζήτησε από τον Τζέιμς να της μάθει ιππασία και όπως υποστηρίζει ο ίδιος, έγινε ένα λάθος «ερωτεύτηκαν».

"Ο Χούιτ πήγαινε συχνά στο Παλάτι του Κένσικτον όπου βρίσκονταν οι δυο τους. Μου είπε πως το πρώτο βράδυ που έμεινε εκεί ήταν τρομοκρατημένος, αλλά και ανακουφισμένος που ο Κάρολος και η Νταιάνα κοιμόντουσαν σε διαφορετικά υπνοδωμάτια”, έγραψε η Πάστερνακ στην Daily Mail και πρόσθεσε πως ο Κάρολος γνώριζε για την σχέση των δύο – γεγονός που δεν τον ενοχλούσε αφού αποσπούσε την προσοχή της Νταιάνα από την δική του παράνομη σχέση με την Καμίλα.

Να θυμίσουμε πως η μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι είχε παραδεχτεί τον δεσμό της με τον Τζέιμς στην πολυσυζητημένη της συνέντευξη στον Μάρτιν Μπέισιρ για το BBC.

«Τον λάτρευα. Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του αλλά με απογοήτευσε» δήλωσε τότε χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ίδιος, «εκμεταλλεύτηκε» την σχέση του και έλαβε 300.000 λίρες για τη συμμετοχή του στο βιβλίο Princess in Love και 1 εκατομμύριο λίρες για μια συνέντευξη που έκανε στην συνέχεια για το News of the World.

Μετά τον άδικο χαμό της Νταιάνα, ο Χιούιτ απέκτησε το δικό του γήπεδο γκολφ και μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην celebrity εκδοχή του The X Factor.

Πηγή: must