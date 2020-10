Μπορεί στο παρελθόν οι βασιλικοί κύκλοι να αποτελούσαν άβατο για τους κοινούς θνητούς, με τους «γαλαζοαίματους» να παντρεύονται αυστηρά και μόνο «γαλαζοαίματους», αλλά από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια η αγάπη έχει νικήσει τους τίτλους και έχει παρεισφρήσει στα απανταχού παλάτια.

Μερικά από τα πιο τρανά παραδείγματα γυναικών που δεν κατείχαν βασιλικό τίτλο, αλλά απέκτησαν με τους γάμους τους βρίσκονται παρακάτω και μαζί τους όλες οι λεπτομέρειες για τις ζωές τους πριν από την ένταξή τους στις νέες (βασιλικές) οικογένειές τους.

Kate Middleton, Δούκισσα του Cambridge

Ενώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Kate Middleton ετοιμαζόταν καιρό για να γίνει σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και Δούκισσα του Cambridge, η πλέον royal έκανε μια σειρά από διάφορες δουλειές από τη στιγμή που τελείωσε το πανεπιστήμιο, μέχρι λίγους μήνες πριν από την απόκτηση της θέσης της στον θρόνο.

Σύμφωνα με το Popsugar, μετά την αποφοίτησή της από το University of St. Andrews το 2005, το μέρος που την είδε για πρώτη φορά ο πρίγκιπας, η Middleton δούλεψε για την εταιρεία Jigsaw, ως buyer αξεσουάρ. Μετά την αποχώρησή της από την εταιρεία, η ιδρύτριά της. Jigsaw, Belle Robinson, ομολόγησε ότι «εντυπωσιάστηκε πολύ» από τη Middleton κατά τη διάρκεια της δουλειάς της, προσθέτοντας ότι «καθόταν στην κουζίνα το μεσημέρι και συνομιλούσε με όλους, από τους οδηγούς van, μέχρι τα κορίτσια στο λογιστήριο. Δεν ήταν πολύτιμη».

Όπως σημειώνεται από το ρεπορτάζ, η τώρα-Δούκισσα έφυγε από την Jigsaw στα τέλη του 2017 για να αρχίσει να εργάζεται στην εταιρεία προγραμματισμού εκδηλώσεων των γονιών της, Party Pieces, ως φωτογράφος, σχεδιάστρια ιστοσελίδων και υπεύθυνη μάρκετινγκ. Αργότερα λάνσαρε ένα νέο brand στην ίδια επιχείρηση, το First Birthdays. Η Middleton συνέχισε να εργάζεται για την Party Pieces μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, μέχρι που αρραβωνιάστηκε τον Γουίλιαμ τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου.

Meghan Markle, Δούκισσα του Sussex

Σε αντίθεση με την κουνιάδα της, οι προηγούμενες επαγγελματικές απασχολήσεις της Meghan Markle ήταν εξ’ αρχής γνωστές στο κοινό. Θερμή υποστηρίκτρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φεμινισμού από νεαρή ηλικία, η Markle μπήκε εν αγνοία της στα κοινά στα 11 της χρόνια, όταν εμφανίστηκε σε παιδικό πρόγραμμα για να μιλήσει για τις προσπάθειές της να κάνει τη διεθνή εταιρεία Procter & Gamble να αλλάξει το σεξιστικό μήνυμα στο διαφημιστικό της για το υγρό πλυντηρίου πιάτων Ivory Clear – το οποίο αργότερα έκανε. Από τότε, ήταν σαφές πως η Markle προοριζόταν για σπουδαία πράγματα.

Όπως σημείωσε το περιοδικό Hello!, η Markle σπούδασε στο Northwestern University’s School of Communication, αποφοιτώντας το 2003 με διπλό πτυχίο θεάτρου και διεθνών σπουδών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έκανε πρακτική άσκηση στην αμερικανική πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Μετά την αποφοίτησή της, η Markle υποδύθηκε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του πλέον iconic στο reality show Deal or No Deal ως μοντέλο για βαλίτσες, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα 90210, Without a Trace, Castle, αλλά και στην ταινία Horrible Bosses πριν σημειώσει τεράστια επιτυχία με τον ρόλο της ως Rachel Zane στο νομικό δράμα, Suits.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, η τότε ηθοποιός λάνσαρε ένα lifestyle blog,τ ο The Tig, και έγινε παγκόσμια πρέσβειρα για το World Vision Canada. Η Markle αποχώρησε από από όλους τους επαγγελματικούς της ρόλους όταν η σχέση της με τον πρίγκιπα Harry δημοσιοποιήθηκε, σύμφωνα με το Hello!.

Sophie Rhys-Jones, Κόμησσα του Wessex

Πριν χαρακτηριστεί η πιο σκληρά εργαζόμενα βασιλική σύζυγος το 2019, η Sophie Rhys-Jones, η Κόμησσα του Wessex, ήταν μια πολύ επίμονη και αφοσιωμένη καριερίστα.

Σύμφωνα με το Tatler, η πλέον-Κόμησσα εργάστηκε στις δημόσιες σχέσεις για ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης μιας μακράς περιόδου στο Capital Radio, προτού ιδρύσει το δικό της πρακτορείο δημοσίων σχέσεων, RJH Public Relations, με τον επιχειρηματικό της συνεργάτη, Murray Harkin. Το έργο της Κόμισσας στον τομέα της επικοινωνίας άρχισε να σταματά το 2001, όταν σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας και της βασιλικής ζωής.

«Σίγουρα μου πήρε λίγο καιρό για να πατήσω στα πόδια μου», δήλωσε η Κόμησσα στο περιοδικό Sunday Times σε συνέντευξή της νωρίτερα φέτος. «Η απογοήτευση ήταν ότι έπρεπε να μειώσω τις προσδοκίες μου για το τι θα μπορούσα πραγματικά να κάνω. Έπρεπε να κάνω ένα πολύ μεγάλο βήμα πίσω. Εντάξει, θέλουν να γίνεις το κερασάκι στην τούρτα, το άτομο που θα έρθει να ευχαριστήσει τους εθελοντές και τους χρηματοδότες τους, όχι απαραίτητα να του πεις εσύ πώς να εκτελέσουν το σχέδιο επικοινωνίας τους».

Camilla Parker-Bowles, Δούκισσα του Cornwall

Περνώντας τα τελευταία χρόνια της εκπαίδευσής της στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ελβετία, και πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρακολουθήσει το Institut Britannique και να σπουδάσει γαλλική γλώσσα και γαλλική λογοτεχνία, η Camilla, η Δούκισσα του Cornwall, εργάστηκε ως γραμματέας σε πολλές εταιρείες στο West End του Λονδίνου και προσλήφθηκε ως ρεσεψιονίστ στην εταιρεία διακόσμησης Sibyl Colefax & John Fowler στο Mayfair, σύμφωνα με το Hello!.

Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας

Αν και πολλές σύγχρονες βασιλικές σύζυγοι προέρχονται από τη μεσαία τάξη, με ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τους ευγενείς, η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα αποτελούσε εξαίρεση. Γεννημένη Diana Frances Spencer το 1961, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μεγάλωσε στο κτήμα Sandringham της οικογένειάς της στο Norfolk, ένα ακίνητο που ανήκε στη Βασίλισσα σύμφωνα με το Good Housekeeping.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η πριγκίπισσα έγινε Lady Diana Spencer αφού ο πατέρας της κληρονόμησε τον τίτλο του Earl Spencer. Η Lady Diana Spencer παρακολούθησε μια ελβετική σχολή εκμάθησης καλών τρόπων και μετακόμισε στο Λονδίνο το 1980 για να ξεκινήσει να εργάζεται ως εκπαιδεύτρια χορού, νταντά και βοηθός νηπιαγωγείου στο σχολείο Young England Kindergarten στο Pimlico. Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Κάρολος είχε ήδη αρχίσει να φλερτάρει τη νεαρή Νταϊάνα.

Τον Φεβρουάριο του 1981 της έκανε πρόταση όσο εκείνη ήταν ακόμη 19 χρονών, και το ζευγάρι παντρεύτηκε σε έναν από τους πιο πολυαναμενόμενους γάμους του 20ού αιώνα τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η Νταϊάνα έγινε η πρώτη νύφη σε όλη τη βασιλική ιστορία που δούλευε κανονικά πριν από τoν αρραβώνα.

