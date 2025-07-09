Λογαριασμός
Nova: Το Oh! Jazz από την Τετάρτη 9 Ιουλίου στην πλατφόρμα ΕΟΝ

Τo Oh!Jazz, το νέο μουσικό κανάλι για τους λάτρεις της Jazz, έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από την Τετάρτη 9 Ιουλίου!  

Nova Oh! Jazz

Το Oh! Jazz το μουσικό κανάλι που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη σύγχρονη παγκόσμια τζαζ σκηνή, προσφέροντας μοναδικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ΕΟΝ (θέση 612 και με  δυνατότητα 7 days catch – up & Οn Demand θέασης). 
 
Το κανάλι, που ανακοινώθηκε στις 20/5 (Oh! Jazz και United Group συνεργάζονται για να φέρουν αποκλειστικό περιεχόμενο jazz στη Νοτιοανατολική Ευρώπη), παρουσιάζει συναυλίες από εμβληματικά τζαζ κλαμπ σε πόλεις όπως η Μελβούρνη, το Τόκιο, η Μαδρίτη και το Λονδίνο, καθώς και αποκλειστικά live φεστιβάλ και ειδικές εκδηλώσεις. Με περισσότερους από 1.300 καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στην πλατφόρμα - αρκετοί από αυτούς είναι βραβευμένοι με Grammy- το Oh! Jazz απευθύνεται σε λάτρεις της τζαζ αλλά και σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν αυτό το γοητευτικό και εξαιρετικά αγαπητό μουσικό είδος.

