Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με την Νίκολα Πελτζ μετά από οκτώ μήνες που είναι μαζί.

Ο μεγαλύτερος γιός του Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα στο Instagram, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες ζήτησα από την αδελφή ψυχή μου να με παντρευτεί και είπε ναι xx

Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο». Πρόσθεσε: «Υπόσχομαι να είμαι ο καλύτερος σύζυγος και ο καλύτερος μπαμπάς μια μέρα σ 'αγαπώ μωρό μου xx.

Ποια είναι όμως η Νίκολα Πελτζ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του metro η 25χρονη Νίκολα είναι ηθοποιός που κατάγεται από το Westchester County της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί, εμφανιζόμενη στην Χριστουγεννιάτικη ταινία του 2005 Deck The Halls, αν και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος ήρθε στο The Last Airbender του 2010, στην οποία έπαιξε την Katara. Είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της ως Bradley Martin - Martin – Norman Bates’ love interest - στην τηλεοπτική σειρά Bates Motel, ενώ ίσως να την είχατε δει και στο Transformers: Age Of Extinction του 2014 ως Tessa Yeager, καθώς και στη σειρά Marvel Inhumans.

Η Νίκολα και το Μπρούκλιν πιστεύεται ότι άρχισαν να βγαίνουν πριν από οκτώ μήνες και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσιοποίησε τη σχέση τους τον Ιανουάριο όταν της ευχόταν χαρούμενα γενέθλια.

Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της;

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του metro o πατέρας της Νίκολα είναι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας o Nelson Peltz, ο οποίος είναι ιδρυτικός συνεργάτης της Trian Fund Management, ενός ταμείου εναλλακτικών επενδύσεων στη Νέα Υόρκη.

Είναι ένα από τα οκτώ παιδιά που γεννήθηκαν από τον Nelson Peltz και την τρίτη σύζυγό του, μοντέλο Claudia Heffner.

Η Νίκολα έχει μια αδερφή και έξι αδέλφια, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός Will Peltz, του οποίου οι ταινίες περιλαμβάνουν την επιτυχία του Netflix Sierra Burgess Is A Loser.

To αστρονομικό ποσό του γάμου

Σύμφωνα με τη Daily Mail, έχουν αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τους γάμους, οι οποίοι λέγεται ότι θα κοστίσουν 4 εκατομμύρια λίρες.

Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της Nicola, Nelson Peltz, 78 ετών, φέρεται ότι θα πληρώσει για το γάμο μαζί με τους γονείς του Μπρούκλιν, Βικτώρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, που θέλουν επίσης να «συνεισφέρουν».

Οι γάμοι λέγεται ότι θα γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Φλόριντα, ενώ το ζευγάρι αναμένεται να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο κατόπιν αιτήματος του πατέρα της Nicola.

Μια πηγή είπε στο The Sun: «Όλοι είναι χαρούμενοι για αυτούς. Ο Μπρούκλιν πάντα θαύμαζε τους γονείς και τους παππούδες του, που ήταν παντρεμένοι 70 χρόνια, και αυτό θέλει.»

