Το Netflix αξιοποίησε για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη σε μία από τις τηλεοπτικές του παραγωγές — μια κίνηση που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας, θα κάνει τις σειρές και τις ταινίες πιο φθηνές και ποιοτικότερες.

Ο Τεντ Σαράντος, συμπρόεδρος της εταιρείας, αποκάλυψε ότι η αργεντίνικη σειρά επιστημονικής φαντασίας El Eternauta είναι η πρώτη παραγωγή της Netflix που περιλαμβάνει πλάνα που δημιουργήθηκαν με γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI).

«Παραμένουμε πεπεισμένοι πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια απίστευτη ευκαιρία για τους δημιουργούς, ώστε να φτιάξουν καλύτερες σειρές και ταινίες — όχι απλώς πιο οικονομικά», δήλωσε σε αναλυτές την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου του Netflix.

Η σειρά, που ακολουθεί μια ομάδα επιζώντων μετά από μια φονική τοξική χιονόπτωση, περιλάμβανε σκηνές με χρήση AI για την απεικόνιση της κατάρρευσης ενός κτιρίου στο Μπουένος Άιρες.

«Με τη βοήθεια εργαλείων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι καλλιτέχνες ειδικών εφέ πέτυχαν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δέκα φορές ταχύτερα από ό,τι θα ήταν δυνατό με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής», τόνισε ο Σαράντος.

Η χρήση AI βοήθησε επίσης στη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής. «Χωρίς αυτά τα εργαλεία, το κόστος των εφέ θα ήταν απαγορευτικό για μια σειρά αυτού του προϋπολογισμού», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η είσοδος της AI στη βιομηχανία ψυχαγωγίας έχει προκαλέσει ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς παραγωγής και οπτικών εφέ. Το 2023, η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε σημείο τριβής στις διπλές απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων του Χόλιγουντ, με τα συνδικάτα να εξασφαλίζουν τελικά όρους που διασφαλίζουν τον έλεγχο της τεχνολογίας από τους εργαζομένους.

«Μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους που κάνουν πραγματική δουλειά με καλύτερα εργαλεία», υπογράμμισε ο Σαράντος. «Οι δημιουργοί ήδη βλέπουν οφέλη σε στάδια όπως ο προγραμματισμός γυρισμάτων και η προ-οπτικοποίηση. Πιστεύω ότι αυτά τα εργαλεία επεκτείνουν τις δυνατότητες αφήγησης στην οθόνη, και αυτό είναι συναρπαστικό».

Ο ίδιος μίλησε λίγες ώρες αφότου το Netflix ανακοίνωσε έσοδα 11 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Ιουνίου — αύξηση 16% σε ετήσια βάση.

Το θετικό αποτέλεσμα αποδόθηκε κυρίως στην επιτυχία του τρίτου και τελευταίου κύκλου του κορεατικού θρίλερ Squid Game.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε επίσης ότι η - ακόμα μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη - διαφημιστική της δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στο έτος.

«Το εξαιρετικό τρίμηνο του Netflix είναι αποτέλεσμα εξαιρετικού περιεχομένου, αυξήσεων στις τιμές και δυναμικής στις διαφημίσεις», δήλωσε ο Μάικ Πράουλξ, αντιπρόεδρος έρευνας στην Forrester. «Αν και μένουν βήματα για τη βελτίωση των διαφημιστικών δυνατοτήτων, τα δύσκολα φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, χάρη στην πλήρη ανάπτυξη της δικής του διαφημιστικής πλατφόρμας».

Πηγή: skai.gr

