Netflix – Ιούνιος 2021: Το καλοκαιράκι έφτασε και το Netflix έχει έτοιμο το πρόγραμμα που μας κρατήσει συντροφιά ολόκληρο τον Ιούνιο. Η λίστα περιλαμβάνει 12 σειρές και άλλες τόσες ταινίες.

Ξεχωρίζουν η δεύτερη σεζόν του Lupin και η 4η σεζόν του Elite, ενώ θα δούμε ακόμα εννέα ντοκιμαντέρ αλλά και το Interstelar του Κρίστοφερ Νόλαν που έρχεται την 1η Ιουνίου.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα ενώ έχουμε και το trailer των νέων κυκλοφοριών.

Έρχονται στο Netflix – Ιούνιος 2021 Ελλάδα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Summertime: Season 2 (03/6/2021)

Το καλοκαίρι έφτασε ξανά και ενώ πολλές σχέσεις άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο, αυτή η παρέα συνειδητοποιεί ότι κάποια φλερτ είναι απλώς ακαταμάχητα.

Feel Good: Season 2 (04/6/2021)

Προσπαθώντας να τα ξαναβρεί με την Τζορτζ –και τον εαυτό της– μετά την υποτροπή της, η Μέι καταλαβαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της για να προχωρήσει.

Sweet Tooth: Σεζόν 1 (04/6/2021)

Σε μια ριψοκίνδυνη περιπέτεια σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, ένα αξιαγάπητο αγόρι που είναι μισό άνθρωπος και μισό ελάφι θέλει να κάνει καινούργια αρχή.

Fresh, Fried & Crispy (09/6/2021)

Με πάθος για το φαγητό και όρεξη για διασκέδαση, ο κριτικός Ντέιμ Ντροπς επισκέπτεται τα πιο καυτά μέρη στην Αμερική για τα καλύτερα και πιο φρέσκα τηγανητά πιάτα.

Lupin: Part 2 (11/6/2021)

Κυνηγημένος από τον Ουμπέρ, ο Ασάν παλεύει να βρει τον Ραούλ, ενώ αποκτά έναν απρόσμενο σύμμαχο, καθώς καταστρώνει ένα σχέδιο για να ξεσκεπάσει τον Ουμπέρ.

Workin’ Moms: Season 5 (15/6/2021)

Τέσσερις νέες μαμάδες αντιμετωπίζουν χωρισμούς, φλερτ, δουλειά και την ανατροφή των παιδιών στην πέμπτη σεζόν της πικάντικης κωμικής σειράς.

Black Summer: Season 2 (17/6/2021)

Ο χειμώνας έρχεται με νέες προκλήσεις κατά την Αποκάλυψη των ζόμπι, καθώς πανικόβλητοι πτωματοφάγοι και βίαιες πολιτοφυλακές πολεμούν τους νεκρούς και τους απελπισμένους.

The Gift: Season 3 (17/6/2021)

Προσπαθώντας να βρει την κόρη της, την Αντέν, η Ατιγέ αντιμετωπίζει ένα δίλημμα, καθώς σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να εκμεταλλευτούν τις κοσμικές δυνάμεις της Αντέν.

Elite: Season 4 (18/6/2021)

Ένας αυστηρός διευθυντής και τέσσερις νέοι μαθητές καταφθάνουν στο Λας Ενθίνας και μαζί τους έρχονται νέα ρομαντικά ειδύλλια, έντονες φήμες και ένα ολόφρεσκο μυστήριο.

The A List: Season 2 (25/6/2021)

Η φιλία και το θάρρος μιας παρέας εφήβων δοκιμάζεται σε ένα μυστηριώδες νησί όπου οι νεκροί δεν πεθαίνουν ποτέ.

Sex/Life (25/6/2021)

Το “SEX/LIFE” είναι η ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου ανάμεσα σε μια γυναίκα, τον σύζυγό της και τον πρώην της, που ρίχνει μια τολμηρή ματιά στη γυναικεία ταυτότητα και επιθυμία.

Black Lightning: Season 4 (29/6/2021)

Νιώθοντας τύψεις, ο Τζέφερσον ορκίζεται να αφήσει πίσω του τις ηρωικές στιγμές. Αλλά νέες απειλές και μετάνθρωποι στο Φρίλαντ ωθούν και πάλι όλους τους Πιρς στη μάχη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑIΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Carnaval (02/6/2021)

Μετά από έναν χωρισμό, μια influencer πηγαίνει με τις φίλες της ένα δωρεάν ταξίδι στο καρναβάλι της Μπαΐα, όπου συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι μόνο like.

Dancing Queens (03/6/2021)

Μια νεαρή (Μόλι Νάτλεϊ) από μια μικρή πόλη έχει μεγάλες φιλοδοξίες ως χορεύτρια και μεταμφιέζεται σε άνδρα για να εμφανιστεί σε ένα ντραγκ κλαμπ που περνάει ζόρια.

Xtreme (04/6/2021)

Σε αυτό το γρήγορο θρίλερ δράσης, ένας πρώην εκτελεστής, μαζί με την αδελφή του και έναν προβληματικό έφηβο, παίρνουν εκδίκηση από τον ετεροθαλή αδελφό του.

Tragic Jungle (09/6/2021)

Για να γλιτώσει έναν γάμο από προξενιό, μια γυναίκα χάνεται στα βάθη της ζούγκλας των Μάγια, όπου η αδάμαστη φύση γίνεται ένα με τον άνθρωπο και το υπερφυσικό.

Awake (09/6/2021)

Όταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο καταστρέφει τη δυνατότητα των ανθρώπων να κοιμούνται, μια προβληματική πρώην φανταρίνα παλεύει για να σώσει την οικογένειά της από το χάος.

Skater Girl (11/6/2021)

Όταν μια έφηβη στην Ινδία ανακαλύπτει το πάθος της για το σκέιτμπορντ, ο δρόμος μπροστά της είναι δύσκολος καθώς ακολουθεί το όνειρό της να συμμετάσχει σε αγώνες.

Silver Skates (16/6/2021)

Στα παγωμένα ποτάμια και κανάλια της Αγίας Πετρούπολης, ένας κλέφτης με πατίνια κλέβει την καρδιά της κόρης ενός αριστοκράτη, αν και κάποιες δυνάμεις τους θέλουν μακριά.

Fatherhood (18/6/2021)

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, ένας νέος πατέρας (Κέβιν Χαρτ) αναλαμβάνει το πιο δύσκολο έργο: την πατρότητα. Αληθινή ιστορία για την απώλεια και την αγάπη.

Good on Paper (23/6/2021)

Όταν μια κωμικός και ανερχόμενη ηθοποιός γνωρίζει έναν πλούσιο απόφοιτο ελίτ πανεπιστημίου που ασχολείται με τα οικονομικά, εκείνος παραείναι καλός για να ‘ναι αληθινός.

The House of Flowers: The Movie (23/6/2021)

Τα αδέλφια Ντε Λα Μόρα καταστρώνουν ένα μοχθηρό σχέδιο: θα κάνουν διάρρηξη στο πατρικό τους και θα πάρουν έναν κρυμμένο θησαυρό τεράστιας σημασίας.

America: The Motion Picture (30/6/2021)

Ο άσος στο αλυσοπρίονο Τζορτζ Ουάσινγκτον μαζί με τον λάτρη της μπίρας, Σαμ Άνταμς, τα βάζουν με τους Βρετανούς σε μια σατιρική εκδοχή της Αμερικανικής Επανάστασης.

Prime Time (30/6/2021)

Πρωτοχρονιά του 1999: σε ένα τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, ένας ένοπλος παίρνει όμηρο την παρουσιάστρια και απαιτεί να στείλει ζωντανά ένα μήνυμα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet (04/6/2021)

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο και ο επιστήμονας Γιόχαν Ρόκστρομ εξετάζουν την κατάρρευση της βιοποικιλότητας της Γης και συζητούν πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η κρίση.

Human: The World Within (04/6/2021)

Προηγμένη επιστήμη και εντυπωσιακές προσωπικές ιστορίες σμίγουν σε μια διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία εξερευνά τις απίθανες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.

Kitty Love: An Homage to Cats (05/6/2021)

Σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ καταγράφουν την καθημερινή ζωή, τη ρουτίνα και τις περιπέτειες μιας παρέας χαριτωμένων αλλά και περίεργων γατών στην Ολλανδία.

Headspace: Unwind Your Mind (15/6/2021)

Διαλέξτε μέθοδο διαλογισμού, ασκήσεις χαλάρωσης και χαλαρωτική αφήγηση μέσω της διαδραστικής πύλης που ανοίγει μπροστά στα μάτια σας η Headspace Studios.

Penguin Town (16/6/2021)

Σε μια γραφική πόλη της Νότιας Αφρικής, κάποιοι πιγκουίνοι που απειλούνται από εξαφάνιση συγκεντρώνονται για να βρουν ταίρι και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους.

This Is Pop: Οι Θρυλικές Στιγμές της Ποπ: Σεζόν 1 (22/6/2021)

Άγνωστες ιστορίες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι ίδιοι οι δημιουργοί μεγάλων χιτ —από τους ABBA μέχρι τον T-Pain— εξερευνούν διαστάσεις της ποπ που δεν γνωρίζατε.

Murder by the Coast (23/6/2021)

Το 1999, η έφηβη Ροθίο Βάνινκοφ δολοφονείται. Η πρώην σύντροφος της μητέρας της, Ντολόρες Βάθκεθ, είναι ύποπτη. Το έκανε; Ένα δεύτερο θύμα αποκαλύπτει την αλήθεια.

Sisters on Track: Τα Κορίτσια της Ελπίδας (24/6/2021)

Τρεις νεαρές άστεγες αδερφές στο Μπρούκλιν παλεύουν κόντρα στις πιθανότητες και τις συνθήκες για να βρουν την ελπίδα, το σπίτι και ένα καλύτερο μέλλον.

Sophie: A Murder in West Cork (30/6/2021)

Αυτή η σειρά βασίζεται στην αληθινή ιστορία του φόνου της Σοφί Τοσκάν ντι Πλαντιέ, μιας Γαλλίδας που βρέθηκε νεκρή κοντά στο εξοχικό της στο Γουέστ Κορκ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Τα Σούπερ Τερατάκια: Μια Φορά κι έναν Καιρό (01/6/2021)

Από τη Χρυσομαλλούσα ως τον Χάνσελ και την Γκρέτελ, τα Σούπερ Τερατάκια αναβιώνουν κλασικά παραμύθια κι αγαπημένα τραγουδάκια με μια μουσική, μαγική ματιά!

Wish Dragon (11/6/2021)

Θέλοντας να ξαναβρεί την παιδική του φίλη, ένας έξυπνος έφηβος, ο Ντιν, συναντά έναν γοητευτικό τζίνι-δράκο που του μαθαίνει για τη μαγεία των πιθανοτήτων.

