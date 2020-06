Το Black Pearl θα σαλπάρει ξανά, αλλά με άλλο καπετάνιο. Ή μπορεί να μείνει στο λιμάνι και η νέα ταινία ''Pirates of the Carribean'' να μας συστήσει σε νέο... πλοίο! Όπως και να 'χει η είδηση είναι πως το επικό franchise δέχτηκε ένα δυνατό makeover και επιστρέφει χωρίς τον Johnny Depp.

H Disney επιστράτευσε τη σεναριογράφο του ''Birds of Prey'' Christina Hodson για να γράψει μια νέα ιστορία με γυναίκες στο επίκεντρο και την Margot Robbie στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρόλο που οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, και η ταινία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της υλοποίησης, ξέρουμε πως δεν θα πρόκειται για συνέχεια των προηγούμενων ταινιών, ούτε spin-off, αλλά για μια εντελώς καινούργια ιστορία κάτω από την ομπρέλλα του ''Pirates of the Carribean''.

Επίσης, δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με την αναβίωση της ταινίας που ανακοινώθηκε πριν καιρό και που θα είναι ουσιαστικά σαν τις ταινίες που ξέρουμε αλλά με διαφορετικούς ηθοποιούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως το franchise θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών με πάνω από $4 δισεκατομμύρια έσοδα στο box office από συνολικά πέντε ταινίες. Ωστόσο, η τελευταία ταινία με υπότιτλο ''Dead Me Tell No Tales'' του 2017 ήταν αυτή με τα λιγότερα έσοδα μετά την πρώτη, κάτι που οδήγησε την Disney να σκεφτεί τρόπους αναβίωσης και ανανέωσης της σειράς.

