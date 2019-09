Οι Depeche Mode ανακοίνωσαν ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Spirits in the Forest” και στιγμιότυπα από την τελευταία συναυλία τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ “Spirit” το 2017 στο Βερολίνο.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.

Το “Spirits in the Forest” δεν έχει τη συνήθη μορφή των ντοκιμαντέρ συναυλιών, καθώς εκτός από τα πλάνα της ζωντανής εμφάνισης του γκρουπ, ακολουθεί έξι θαυμαστές των Depeche Mode στα σπίτια τους, ενώ συζητούν για την επιρροή που ασκεί η μπάντα στη ζωή τους.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Anton Corbijn, ο οποίος οπτικοποίησε το άλμπουμ των Depeche Mode του 2014, Live in Berlin. Σκηνοθέτησε επίσης τα βίντεο για τα τραγούδια “Behind the Wheel”, “Personal Jesus” και “A Question of Time”.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι μια αναφορά τόσο στο άλμπουμ Spirit και την περιοδεία Global Spirit, όσο και στη σκηνή που εμφανίστηκε το συγκρότημα στη Γερμανία, Waldbühne (Forest Stage).

