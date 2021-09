Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για την ερμηνεία του ως «Omar Little» στο εμβληματικό «The Wire».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, πιθανή αιτία θανάτου να είναι η υπερβολική δόση ναρκωτικών, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Michael K. Williams, who played Omar Little in "The Wire" with hard-edge charisma, was found dead in his home in Brooklyn. He was 54. His death is being investigated as a possible drug overdose. New York City’s medical examiner will determine the cause. https://t.co/iDCYKVNBa7