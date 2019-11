Οι θεωρίες συνωμοσίας παρουσιάζουν την Γκρέτα Τούνμπεργκ ως ταξιδιώτισσα στον χρόνο έπειτα από φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα και χρονολογείται το 1898.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένα κορίτσι που φέρει απίστευτη ομοιότητα στη νεαρή ακτιβίστρια από τη Σουηδία. Η φωτογραφία αυτή ανήκει στο αρχείο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Τα μέσα πήραν αμέσως την φωτογραφία και έγινε viral.

Σε βίντεο στο Twitter του Today Show παρουσιάζεται η φωτογραφία με το εξής κείμενο να τη συνοδεύει:

«Μια νέα θεωρία συνωμοσίας, σήμερα το πρωί, ισχυρίζεται ότι η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή, Γκρέτα Τούνμπεργκ, είναι ταξιδιώτισσα στον χρόνο, αφού οι χρήστες του Διαδικτύου ανακάλυψαν μια εικόνα που τραβήχτηκε πριν από 121 χρόνια, στην οποία πρωταγωνιστεί μια κοπέλα με εντυπωσιακή ομοιότητα με τη Σουηδή έφηβη. Μπορείτε να δείτε την ομοιότητα;»

A new conspiracy theory this morning is claiming climate change activist Greta Thunberg is a time traveller, after internet users discovered an image taken 121 years ago featuring a girl bearing a striking resemblance to the Swedish teen. Can you see the similarity? #9Today pic.twitter.com/z60qgbSfie