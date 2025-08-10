Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι κάνει ντεμπούτο ως σεναριογράφος

Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται μια φιλόδοξη παραγωγή για λογαριασμό του Apple TV+, η οποία θα εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα, όπως αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Deadline.

Την άτιτλη προς το παρόν σειρά υπογράφουν σεναριακά και στην εκτελεστική παραγωγή, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) μαζί με τη συγγραφέα Στέφανι Ντάνλερ (Stephanie Danler), γνωστή για το μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε το 2016, «Sweetbitter».

Στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής συμμετέχει και η δημιουργός της σειράς «Girls» του HBO, Λένα Ντάναμ (Lena Dunham), μέσω της εταιρείας της, Good Thing Going.

Η σειρά αποτελεί το ντεμπούτο της Ραταϊκόφσκι ως σεναριογράφου, μετά την επιτυχία του βιβλίου της, «My Body», που βρέθηκε στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times. Παράλληλα θα βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ.

Η A24, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες σειρές όπως το «Euphoria» του HBO θα είναι το στούντιο παραγωγής. Σημειώνεται ότι παρήγαγε και την ταινία «On the Rocks» σε σκηνοθεσία Σοφία Κόπολα (Sofia Coppola), με πρωταγωνιστές τον Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray) και τη Ρασίντα Τζόουνς (Rashia Jones), η οποία έκανε πρεμιέρα επίσης από το Apple TV+.

Το διάσημο μοντέλο ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με την Λένα Ντάναμ μετά την ρομαντική κομεντί του Netflix «Too Much». Η Ντάναμ ήταν η συν-δημιουργός της σειράς, η οποία ακολουθεί την εργασιομανή από τη Νέα Υόρκη Jessica (Μέγκαν Στάλτερ) να προσπαθεί να βρει τον εαυτό της στο Λονδίνο, μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, με την Ραταϊκόφσκι να συμμετέχει στο καστ αστέρων ως Wendy Jones.

Εκτός από το «Too Much», το μοντέλο έχει εμφανιστεί στην ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) «Gone Girl» και στην κωμωδία της Έιμι Σούμερ (Amy Schumer) «I Feel Pretty».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.