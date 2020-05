Ο Κέβιν Σμιθ, ιδιοκτήτης μπαρ στο Τέξας, για 64 μέρες ακολούθησε τα μέτρα της κυβέρνησης. Απολύμανε την επιχείρησή του, έφτιαξε τη διάταξη τραπεζιών και καρεκλών και προετοιμάστηκε για την επαναλειτουργία του μετά την άρση των μέτρων.

Ένα πράγμα, όμως, αρνείται να κάνει. «Δεν επιτρέπονται οι μάσκες», έγραψε σε ένα χαρτί και το κόλλησε στην πόρτα του μπαρ.

It's “a pushback against the wannabe snitch patrols," said Kevin Smith, co-owner of the Liberty Tree Tavern in Elgin, Texas. https://t.co/oP70NqpfKj