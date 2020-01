Ένας πατέρας αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαπαιδαγώγηση του γιου του από πολύ νωρίς και από τα βασικά, συστήνοντάς τον στους ήχους της ροκ μουσικής.

Μάλιστα, το μωρό του που έμαθε διάφορα ροκ συγκροτήματα όσο ήταν ακόμη στην κούνια, εμπέδωσε τόσο καλά τον ήχο τους που κατάφερε να «τραγουδήσει» το «Thunderstruck» των θρυλικών AC/DC!

Συγκεκριμένα, ο Matt MacMillan όταν ο μικρός του, Ryan, έβγαζε περίεργους ήχους -όπως όλα τα μωρά- είχε τη φαεινή ιδέα να τους ηχογραφεί επί… έναν ολόκληρο χρόνο.

«Η διαδικασία έμοιαζε να είναι ατελείωτη» γράφει κάτω από το πλέον viral βίντεο ο μπαμπάς, προσπαθώντας να εξηγήσει με λίγα λόγια πώς ξεκίνησαν όλα.

Ο MacMillan είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 80 διαφορετικά βίντεο με ήχους όπως ο βήχας και το φτέρνισμα του μωρού. Στη συνέχεια έπρεπε να τα ακούσει όλα και να επιλέξει τα πιο πειστικά.

Baby sings THUNDERSTRUCK. Nice editing work by Dad of the Year! pic.twitter.com/GPuexUrKgD