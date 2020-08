Baby flamingo για πρώτη φορά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Το φλαμίγκο βρέθηκε μόνο στη παραλία των Νέων Επιβατών. Είναι μωρό και είναι η πρώτη φορά που γεννιούνται φλαμίγκο στη περιοχή Περαίας - Μηχανιώνας. Κάνουν τις πρώτες πτήσεις με τις μητέρες τους και όσα είναι αδύναμα πέφτουν και χάνουν το προσανατολισμό τους.

