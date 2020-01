Σε τέσσερις μέρες, η 20χρονη Kaylen Ward εκτιμά ότι έχει μαζέψει περισσότερα από 700.000 δολάρια για τα θύματα των πυρκαγιών της Αυστραλίας - στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες της σε όποιον δωρίζει περισσότερα από 10 δολάρια σε ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της και της στέλνει την απόδειξη.

Η κάτοικος της Καλιφόρνιας εργάζεται ως γυμνό μοντέλο από τον Αύγουστο του 2019. Κατά την παραμονή στην Καραϊβική όπου κάνει διακοπές, έμαθε για τις καταστροφές στα νοτιοανατολικά παράλια της Αυστραλίας ένιωσε φρικτά, και θέλησε να κάνει κάτι για αυτό. «Έχω δωρίσει η ίδια $1,000» δηλώνει στο Guardian. «Είχα ένα σημαντικό αριθμό ακολούθων, ίσως 30.000 την εποχή εκείνη, και σκέφτηκα ότι πολλοί από αυτούς θα έστειλαν κάποιες δωρεές για τις πυρκαγιές".

