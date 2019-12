Το μοντέλο, Amber Turner έκανε ένα ερώτημα στο twitter και συγκέντρωσε πάνω από 1.500 απαντήσεις και 40.000 likes.

Αρκετές γυναίκες που δεν παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αδυνατούν να καταλάβουν το πάθος των ανδρών για την μπάλα.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο από την Αγγλία, έγραψε: «Γιατί τα αγόρια έχουν εμμονή με το ποδόσφαιρο. Βλέπουν ποδόσφαιρο κάθε μέρα, ακόμα και όταν δεν υποστηρίζουν καμία από τις ομάδες που αγωνίζονται.Μετά βλέπουν τα στιγμιότυπα του αγώνα που είχαν δει λίγες ώρες νωρίτερα.Και μετά παίζουν FIFA παίρνοντας την ομάδα τους. Γιατί;»

Why are boys so obsessed with football? They watch it every day even if they don’t support that team, then watch the highlights of the same game they watched just hours before. Then they play fifa pretending to be their team. Whyyyyy