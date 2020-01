Vernissage Leidenschaft 09.06.19 in Jüchen. Infos: www.mikailakar.de #exhibition #köln #kunst #art #arte #artistsoninstagram #artwork #artoftheday #artgallery #artlovers #abstractart #artist #artofvisuals #streetart #modernart #popart #fineart #düsseldorf #jüchen #neuss #grevenbroich #nrw #beautiful #berlin #hamburg #münchen #frankfurt #wunderkind #mikailakar #mikail_akar

A post shared by Mikail Akar (@mikails_galerie) on May 27, 2019 at 1:24pm PDT