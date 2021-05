Οι Νταγιάκ (Dayaks) - ένας όρος ομπρέλα για τις πολλές αυτόχθονες ομάδες στο κρατίδιο της Μαλαισίας, Σαραουάκ και τη γειτονική επαρχία της Ινδονησίας, Καλιμαντάν - σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται περιθωριοποιημένοι στις χώρες τους.

Πρόσφατα όμως χάρη σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή ταινία οι πρώην κυνηγοί από το νησί του Βόρνεο φέρνουν τον πολιτισμό τους που φθίνει και τις γλώσσες τους στον έξω κόσμο.

Μια ανεξάρτητη ταινία τρόμου, χαμηλού προϋπολογισμού, με τίτλο «Belaban Hidup: Zombie Infection» (Fight for Your Life: Zombie Infection) του 2021 σε σκηνοθεσία Ρέι Λι, έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου με την ασυνήθιστη πλοκή του με τους πολεμιστές Iban, μία από τις πολλές ομάδες αυτοχθόνων που ζουν στο Βόρνεο – γνωστούς επίσης ως Νταγιάκ της Θάλασσας (Sea Dayaks) – να μάχονται εναντίον ζόμπι.

Γυρισμένο κυρίως στη ζούγκλα του Βόρνεο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές στολές των Iban και με ένα διεθνές καστ με την ηθοποιό από τη Σλοβακία, Κατρίνα Γκρέι και τον Ινδονήσιο σταρ τραγουδιστή Τεγκάρ Σεπτιάν, το «Belaban Hidup» είναι η πρώτη ταινία εισβολής ζόμπι στον κόσμο με σκηνικό την περιοχή των Νταγιάκ. Είναι επίσης η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με παραγωγό από την κοινότητα των Νταγιάκ, καθώς η σύζυγος του Λι, Μίσα Μίνουτ, είναι από την πόλη Λιμπάνγκ του Σαραουάκ.

Αρχικά η ταινία γυρίστηκε το 2016 ως μικρού μήκους και φέτος κυκλοφόρησε ως μεγάλου μήκους μετά από μια μακρά μάχη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ο Λι ανέφερε σε ασιατικά ΜΜΕ ότι τα γυρίσματα της ταινίας ήταν επίσης μια πρόκληση. «Έπρεπε να ταξιδέψουμε 20 χλμ. μέσα στη ζούγκλα, μεταφέροντας όλο τον εξοπλισμό και οδηγούσαμε στο δάσος στο έλεος του απρόβλεπτου καιρού και των άγριων ζώων».

Οι σκηνές δράσης σε ένα άδειο εμπορικό κέντρο, σε συνδυασμό με τη χρήση μιας αστυνομικής ομάδας και η old school φωτογραφία, έκαναν το «Belaban Hidup» να μοιάζει εκδοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας της αμερικανικής καλτ ταινίας με ζόμπι «Dawn of the Dead» (1978) του Τζορτζ Ρομέρο.

Στην ταινία «Belaban Hidup», ένας μυστηριώδης οργανισμός μετακινείται από τη Μαδαγασκάρη στο Βόρνεο για να δημιουργήσει μια ψεύτικη κλινική και να προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους ντόπιους για να συνεχίσει να πειραματίζεται σε ανθρώπους. Αλλά όταν μια ομάδα νεαρών αιχμαλώτων καταφέρνει να δραπετεύσει, το ίδιο κάνουν και τα ζόμπι, εξαπολύοντας τη μόλυνση στο κοντινό τροπικό δάσος.

Η ταινία κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Τρόμου και Επιστημονικής Φαντασίας στο Φεστιβάλ World Film Carnival στη Σιγκαπούρη τον Μάρτιο και τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Ταινίας Τρόμου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Συμβολικής Τέχνης στην Αγία Πετρούπολη τον ίδιο μήνα. Επίσης, αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία Τρόμου στα Κινηματογραφικά Βραβεία στη Σουηδία και απέσπασε βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ταινιών Ποικιλομορφίας στον Καναδά. Αργότερα αυτό τον μήνα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ασιατικού Κόσμου στο Λος Άντζελες.

