Η Άγκελα Μέρκελ αποχωρεί. Μένει όμως το αρκουδάκι με τα χαρακτηριστικά της για να θυμίζει τα 16 χρόνια που πέρασε ως καγκελάριος από την πολιτική της Γερμανίας. Την ιδέα είχε ο Μάρτιν Χέρμαν.

OMG, the position of the paws, the helmet hair. Commemorative Angela Merkel Teddy Bear. Perfection. pic.twitter.com/jU4fmY2Jfx

Είναι ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που φτιάχνει αρκουδάκια. Όχι κοινότυπα, αλλά που να έχουν τα χαρακτηριστικά πολιτικών παγκοσμίου βεληνεκούς. Όταν ο επισκέπτης μπαίνει στο μαγαζί του, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο μουσείο Madame Tussauds, μόνο που δεν πρόκειται για κέρινα ομοιώματα. Βλέπει παντού αρκουδάκια με γνωστά χαρακτηριστικά από προσωπικότητες από όλον τον κόσμο, του παρελθόντος και του παρόντος.

Gone before she has: Angela Merkel commemorative teddy bears sell out https://t.co/ENCbsQHdWp