Σύμφωνα με τους κριτικούς της Guardian αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες ταινίες για το 2021 εώς τώρα:

Τhe White Tiger

Εμπνευσμένο από το βραβευμένο μυθιστόρημα του Aravind Adiga, με τον Rajkummar Rao και την Priyanka Chopra Jonas ως το πλούσιο ζευγάρι στο οποίο η «λευκή τίγρης» Adarsh Gourav αναγκάζεται να προσλάβει τον εαυτό του ως οδηγό

Dear Comrades!

Ο Ρώσος βετεράνος Αντρέι Κόντσαλοφσκι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα μεγάλο σκάνδαλο της σοβιετικής εποχής: μια σφαγή απεργών εργαζομένων το 1961, η οποία ανατράπηκε αμέσως από τις αρχές.

Quo Vadis, Aida;

Mια αναδημιουργία της οδυνηρής σφαγής στη Σρεμπρένιτσα από τη συγγραφέα-σκηνοθέτη Jasmila Žbanić, όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια ενός Βοσνίου μεταφραστή που εργάζεται για τα Ηνωμένα Έθνη, της οποίας η οικογένεια έχει εμπλακεί στα τρομακτικά γεγονότα.

I Care a Lot

Η Rosamund Pike είναι σε κορυφαία φόρμα σε ένα εξωφρενικά «dark» κωμικό θρίλερ, παίζοντας μια διεφθαρμένη «κηδεμόνα» που ειδικεύεται στο να κάνει τους ηλικιωμένους να περιοριστούν βίαια στα σπίτια φροντίδας και στη συνέχεια να αρπάξει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Judas and the Black Messiah

Ο Ντάνιελ Καλούγια ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ για την ενσάρκωση του ηγέτη του Black Panther Fred Hampton, πυροβολήθηκε από το FBI το 1969, σε ένα συγκινητικό δράμα που εστιάζει την προσοχή του στον πληροφοριοδότη William O'Neal (LaKeith Stanfield)

Zack Snyder’s Justice League

Η μακρόχρονη εκστρατεία για την κακή λήψη της ταινίας Justice League από το 2017, στην οποία το γκρουπ των υπερήρωων αναλαμβάνει τον Steppenwolf του Ciáran Hinds, με το "όραμα" του Snyder να αποκαθίσταται σε τέσσερις ώρες λειτουργίας.

Memories of My Father

Μια συγκινητική βιογραφία, σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Τρούμπα, του κολομβιανού ακτιβιστή Eκτόρ Αμπάντ Γκόμεζ, δολοφονήθηκε το 1987 από ακροδεξιές παραστρατιωτικές δυνάμεις, όπως είπε μέσω ενός απομνημονεύματος από τον γιο του και με μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Χαβιέ Κάμαρα.

Godzilla vs Kong

Τέταρτο επεισόδιο της σειράς MonsterVerse, όπου προβάλλεται η μητέρα όλων των μαχών μεταξύ της γιγαντιαίας σαύρας και του μαμούθ γορίλα . Ακριβώς αυτό που χρειαζόταν όλοι μετά από ένα χρόνο χωρίς κινηματογράφο.

Nomadland

Η βραβευμένη με Όσκαρ μελέτη της Chloé Zhao για τους συνταξιούχους που αναγκάστηκαν να ζήσουν στο δρόμο μετά την οικονομική κρίση του 2008, η οποία ανέδειξε μια εξαιρετική ερμηνεία από τους Frances McDormand, καθώς και από ένα cast μη επαγγελματιών που είναι «όλα τα λεφτά».

The Dog Who Wouldn’t Be Quiet

Υπέροχα σχεδιασμένο κωμικό δράμα από την Αργεντίνα σκηνοθέτη Ana Katz, αναπτύσσοντας μια επεισόδιακη σειρά σκηνών για τριάντα-κάτι χρονών Sebas, καθώς αυτός διαπραγματεύεται τα σκαμπανεβάσματα μιας εργασιακής ζωής που παρεμποδίζεται από τον δυστυχισμένο σκύλο του.

A Quiet Place Part II

Η συνέχεια της ιστορίας-θρίλερ σχετικά με την ανθρωπότητα που αντιμετωπίζει τους άγριους εξωγήινους με την εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή. Η Emily Blunt επιστρέφει σε ρόλο προστάτιδας της οικογένειας , ενώ η κόρη της με προβλήματα ακοής ξεκινά μόνη της για να βρει μια άλλη ομάδα επιζώντων.

Cruella

Άλλη μια ταινιά αφιερωμένη στην κακιά των «101 σκυλιών Δαλματίας», η οποία αυτή τη φορά ακολουθεί την πορεία του prequel, με την Emma Stone ως την νεαρή De Vil μια σχεδιάστρια μόδας της πανκ εποχής του Λονδίνου, να αγωνίζεται με την υπεροπτική fashionista Emma Thompson.

