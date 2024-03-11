Mέντα Live special με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Στην πρώτη μέρα της Άνοιξης, στις 21 Μαρτίου, ο Μέντα 88 παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ΜΕΝΤΑ Live,

με μια από τις κορυφαίες φωνές της νεότερης γενιάς - με την αγαπημένη μας : Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μια ανοιξιάτικη unplugged συναυλία της Ελεωνόρας, ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του Μέντα 88.

Στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Ο χώρος είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ καθώς διαθέτει θέσεις αμαξιδίων.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ



Συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε προσκλήσεις

*είσοδος μόνο με προκλήσεις από τον Μέντα 88

Μέντα LIVE

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ