ΜΕΝΤΑ LIVE: Οι συναυλίες για τους ακροατές του Μέντα 88

Τέσσερις σπουδαίοι καλλιτέχνες, θα βρεθούν μαζί, πάνω στη σκηνή: Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης, Λάκης Παπαδόπουλος.

Μια νιότη που δε χάθηκε ποτέ.

Κι ένα Μέντα Live που θα μας ξεσηκώσει, θα μας κάνει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, ν’ αναπολήσουμε και να ονειρευτούμε.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε προσκλήσεις.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88, χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

Στο Pireaus Club Academy

Πειραιώς 105 & Βίτωνος | Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21.00

Το Μέντα Live παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής.

Μέντα Live

Φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88.

Χορηγός: ΔΕΗ