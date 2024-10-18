Mέντα LIVE με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Αυτό που θα ζήσουμε μαζί στο πρώτο MENTA LIVE της σεζόν, θα είναι μια μοναδική εμπειρία, ένα μουσικό ταξίδι, που θα θυμόμαστε για χρόνια: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θα μοιραστεί με μας
μερικές από τις πιο δυνατές ιστορίες της ζωής του και θα τις ντύσει με κορυφαία τραγούδια της σπουδαίας καριέρας του – στη πιο λιτή και παρεϊστικη μορφή τους.
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ώρα έναρξης: 21.00
Στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.
Αεροφυλάκιο 1 – “Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ”
Η είσοδος στο Μέντα Live special πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε στις εκπομπές του Μέντα 88!
Μέντα LIVE!
Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας,
στον Μέντα 88!
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ