Mέντα Live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ανεβαίνει στη σκηνή των Mέντα Live στο Ωδείο Αθηνών, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης!

Μια ακουστική, παρείστικη συναυλία, μια ανεπανάληπτη εμπειρία, μια special παράσταση φτιαγμένη με πολλή αγάπη από τον ίδιο και τους εξαιρετικούς μουσικούς του.

Ο Μιχάλης θα διηγηθεί γνωστές κι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική μας και θα μοιραστεί ζωντανά μοναδικές εκτελέσεις των κορυφαίων τραγουδιών της καριέρας του.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Mέντα Live συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88 και δηλώστε συμμετοχή.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88, με συμμετοχή χωρίς καμία χρέωση.

Mέντα Live!

Οι συναυλίες που δημιουργεί ο Μέντα 88 ειδικά για τους ακροατές του.

